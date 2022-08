Gli sfondi, anche live, di OnePlus 10T sono già pronti al download

OnePlus 10T è arrivato in Italia da pochissimo: il nuovo smartphone dell'azienda cinese propone caratteristiche interessanti, come schermo a 120 Hz con refresh rate adattivo, processore Snapdragon 8+ Gen 1 e una ricarica rapida a 150 W, e un design tutto sommato accattivante. Ovviamente, sono già disponibili al download i nuovi sfondi ufficiali del dispositivo. Se siete invece interessati a OnePlus 10T, in questo articolo trovate tutte le informazioni del caso e qui invece è disponibile la nostra recensione.

Gli sfondi di OnePlus 10T sono quattro: due di questi sono statici (ovvero sono delle semplici immagini che possono essere impostate come sfondo su qualsiasi dispositivo), mentre gli altri due sono degli sfondi dinamici (essenzialmente, sono dei video che sono già disponibili su YouTube). I wallpaper ritraggono delle "pietre" che entrano in collisione e si frantumano in mille pezzi, con tanto di effetti particellari.

Ovviamente, per impostare le immagini statiche non ci sono particolari problemi, ma invece c'è da smanettare un po' per quanto riguarda gli sfondi dinamici: in questo caso, dopo aver scaricato i wallpaper dal pulsante in basso, bisognerà utilizzare un'applicazione in grado di impostare in video come sfondo. In particolare:

su Android , è possibile utilizzare Video (.GIF;.MP4) to Wallpaper

, è possibile utilizzare Video (.GIF;.MP4) to Wallpaper su iOS, è possibile utilizzare intoLive

Per scaricare il file zip contenente gli sfondi in alta risoluzione, basta cliccare sul pulsante qui in basso.

