Ansiosi di provare la MIU 14? Eccone un assaggio con i nuovi sfondi

La scorsa domenica, l'11 dicembre, Xiaomi ha svelato i suoi nuovi smartphone serie 13 insieme alla MIUI 14 e ad alcuni dispositivi come gli auricolari Buds 4, lo smartwatch Xiaomi Watch S2 e persino un mini PC.

Purtroppo per provare l'ultima iterazione dell'interfaccia proprietaria di Xiaomi basata su Android 13 bisognerà attendere qualche tempo (la società non ha ancora svelato i suoi piani per il lancio globale), ma tutti possono averne un assaggio subito grazie agli sfondi.

La MIUI 14 è un aggiornamento minore della MIUI, e Xiaomi ha puntato soprattutto su alcuni miglioramenti dal punto di vista dell'efficienza e della privacy, almeno per gli standard dell'azienda.

Gli sfondi sono divisi in ben 66 sfondi statici e 7 dinamici, alcuni dei quali ispirati ad Apple e altri ereditati direttamente dalla MIUI 13. Ora potete applicarli subito al vostro telefono.