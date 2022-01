I nuovissimi (e bellissimi) sfondi dei Pixel!

Scegliere lo sfondo giusto per il proprio smartphone non è sempre una scelta facile, lo sappiamo. L'app Sfondi di Google potrebbe avere ciò che cercate, ma spesso quelli più belli sono in esclusiva per i Pixel.

Paesaggi, figure astratte, sfondi artistici e fiori sono solo alcune delle categorie di sfondi che Google ha creato per i propri smartphone, e tra questi c'è anche una chicca per tutti gli amanti degli antenati dei Pixel: lo sfondo del nostro amato Nexus 5!

Se voleste scaricarli li potrete trovare tutti qui. E voi che fate? Per gli sfondi vi affidate all'app di Google o ad altre app sul Play Store? Fatecelo sapere nei commenti!

Intanto ecco qualcuno dei nuovi wallpaper: