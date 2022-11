La famiglia OPPO Reno 9 ufficiale: un tripudio di eleganza

La famiglia OPPO Reno 9 è composta da tre modelli : la variante base, OPPO Reno 9 Pro e Reno 9 Pro+ . Tutti sono accomunati da un design molto elegante , come vedete dalle immagini in galleria , caratterizzato da un modulo fotografico posteriore originale. Andiamo a vedere le schede tecniche complete dei tre nuovi dispositivi di OPPO.

OPPO si conferma uno degli attori principali nel contesto smartphone e lancia la nuova serie di dispositivi di gamma alta. Parliamo della famiglia OPPO Reno 9 , che arriva ufficialmente in Cina nel bel mezzo del Black Friday e che probabilmente vedremo in Europa all'inizio del prossimo anno.

OPPO Reno 9 Pro+: Caratteristiche Tecniche

OPPO Reno 9 / Reno 9 Pro: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo OPPO Reno 9 arriva nelle colorazioni Red, Black, Gold e Gradient e ha un prezzo che parte da circa 350€ per il modello da 8GB +256GB, e arriva a circa 420€ per quello con 12GB +512GB.

OPPO Reno 9 Pro arriva nelle colorazioni Black, Gold e Gradient e ha un prezzo che parte dall'equivalente di circa 500€ per il modello da 16GB +256GB e arriva a circa 530€ per il modello con 16GB +512GB.

Infine, OPPO Reno 9 Pro+ arriva nelle colorazioni Black, Gold e Green e ha un prezzo che parte dall'equivalente di circa 560€ per il modello da 16GB +256GB e arriva all'equivalente di circa 620€ per il modello con 16GB +512GB. Questi nuovi smartphone sono stati annunciati esclusivamente per il mercato cinese al momento, dove arriveranno a partire da inizio dicembre.