I sensori d'immagine Sony avranno un nuovo nome, nasce il marchio LYTIA

Come tutti gli appassionati di smartphone e del mondo della tecnologia in generale sanno bene, la maggior parte dei sensori d'immagine presenti nei telefoni è creata da Sony, ma evidentemente l'azienda pensa di non aver dato alla questione abbastanza enfasi.

Ecco quindi che il gigante giapponese ha annunciato il brand LYTIA, che caratterizzerà i futuri sensori d'immagine specifici per dispositivi mobili.

Segui AndroidWorld su News

Il marchio era stato depositato l'anno scorso, evento che aveva dato spunto a diverse speculazioni, ma ora appare chiaro come Sony voglia aumentare la percezione dei clienti, permettendo loro di comprendere i vantaggi dei loro prodotti e quindi rafforzando l'identità di Sony Semiconductor Solutions Corporation (SSS) in generale.

L'annuncio è piuttosto generico e non entra molto nel dettaglio. Sony si è limitata a spiegare come LYTIA derivi dalla combinazione delle lettere di Lyra (la costellazione) e della parola light (luce) e rappresenti la cristallizzazione della tecnologia e della passione dell'azienda nel settore della fotografia per smartphone. In generale, sia la pagina ufficiale che il video di presentazione (qui sotto), si concentrano sulle caratteristiche dei sensori d'immagine Sony, che consentono una riproduzione fedele dei colori, capacità di catturare la luce, velocità di scatto per i soggetti in movimento e risultati eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione.