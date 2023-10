SEGA Forever non è più così forever

Perché diciamo che è arrivato alla fine? Perché da settembre sul Play Store sono iniziati a sparire alcuni titoli e, se doveste avviarne uno già installato verrete accolti da un messaggio lapidario e quanto mai rivelatore: "Il supporto per questo gioco sarà interrotto", con un pulsante che rimanda a una pagina con maggiori informazioni su come giocare a quel titolo su altre piattaforme.

Il servizio, introdotto per mettere a disposizione degli utenti su dispositivi mobili la vasta libreria di titoli retrò dello sviluppatore, consente di giocare gratuitamente (con pubblicità tra i livelli) o a pagamento con un singolo acquisto in app. Il tutto anche con supporto ai salvataggi su cloud e ai controller (sapete come funziona Google Play Giochi ?).

Era il 2017 quando SEGA lanciava il servizio SEGA Forever su Android e iOS, ma, come tanti progetti dell'azienda giapponese (a qualcuno potrebbero venire in mente Dreamcast e Saturn) sembra che siamo arrivati ai titoli di coda .

In realtà la pagina indicata non offre maggiori informazioni, in quanto rimanda alla Home di SEGA, senza menzionare SEGA Forever o come giocare effettivamente a questi titoli.

A questo punto, in mancanza di una comunicazione ufficiale dell'azienda, mai arrivata, non sappiamo cosa stia succedendo, ma solo fare delle supposizioni. Le pagine social di SEGA Forever non hanno infatti dato spiegazioni (dal 31 agosto non ci sono più stati nuovi post), e le email associate al supporto SEGA Forever (help@sega.net e community@sega.net) sono state chiuse.

Sappiamo inoltre che i salvataggi su cloud e le classifiche non ci sono più, e che non potete più installare questi giochi dal Play Store (o che comunque non verranno aggiornati, anche se avete pagato).

A oggi sono 15 i titoli rimossi dal Play Store, mentre 11 sono ancora disponibili, ma il futuro non è molto promettente, anche considerando che SEGA il 28 settembre ha pubblicato un comunicato stampa in cui dichiarava di aspettarsi perdite per 17,3 miliardi di yen (938,5 milioni di euro) per quest'anno fiscale e prevedeva di attuare "riforme strutturali".

Comunicato che ha causato un tonfo in borsa al livello più basso degli ultimi 10 anni.

Cosa queste riforme strutturali comportino non è chiaro, anche considerando che in agosto SEGA aveva comprato Rovio (lo sviluppatore di Angry Birds) per 776 milioni di dollari, ma certo stiamo assistendo a un cambiamento della strategia di SEGA nel settore dei dispositivi mobili. E forse a un ridimensionamento del termine Forever, o forse SEGA si riferiva al fatto che potrete sempre installare i giochi da APK Mirror?