Pixel Tablet, gli screen saver di Google Dreams appaiono brevemente nel Play Store

Entro la fine di questo mese arriverà sul mercato il primo tablet di Google: ci riferiamo a Pixel Tablet. In attesa dell'esordio, su Google Play Store è stata pubblicata una nuova applicazione che include gli screen saver del tablet, ovvero Dreams. Difatti, una delle caratteristiche del nuovo dispositivo del colosso di Mountain View è quella di trasformarsi in uno smart display quando è collegato ad una specifica dock e non è in uso attivo. In queste situazioni, infatti, Pixel Tablet può offrire funzionalità simili a quelle della serie Nest Hub, come ad esempio la cornice fotografica di Google Foto ed il supporto Cast.