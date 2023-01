Le scorciatoie nella schermata di blocco in arrivo sui Pixel

Le immagini che trovate nella galleria qui sotto mostrano un'anteprima di come dovrebbero apparire le impostazioni di personalizzazione appena descritte. Queste sono molto simili a quanto già offerto da Samsung con la sua One UI nei dispositivi più recenti.

Con le nuove personalizzazioni che sta progettando Google sarà possibile aggiungere scorciatoie per attivare rapidamente la fotocamera , accedere e spegnere rapidamente la torcia e avviare rapidamente la scansione dei QR code . L'attivazione di queste scorciatoie dovrebbe essere subordinata alla pressione prolungata , in modo da evitare attivazioni accidentali in tasca.

Stiamo parlando della possibilità di personalizzare le scorciatoie nella schermata di blocco . Ad oggi nella schermata di blocco dei Pixel è possibile avere due scorciatoie: quella per accedere rapidamente a Google Wallet e quella per accedere ai controlli domotici di Google Home .

Negli ultimi anni abbiamo visto Google impegnarsi particolarmente nel settore smartphone , sia in termini hardware con i suoi Pixel sempre più appetibili che in termini software.

La stessa novità è stata implementata da Nothing in autonomia per il suo Nothing Phone (1) e risulta essere già disponibile per coloro che hanno aderito alla beta 2 di Android 13 (Nothing OS 1.5.1).

Al momento non è chiaro quando Google rilascerà questa novità al pubblico. Possiamo aspettarci che arriverà a breve per coloro che hanno aderito al programma QPR (trovate maggiori dettagli in questa nostra guida) e successivamente per chi invece ha la stabile.