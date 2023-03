App e giochi in sconto sul Play Store: c'è anche l'interessante Swim Out!

Ancora una volta, torniamo a parlare delle offerte disponibili ora sul Play Store: anche oggi, diverse applicazioni e giochi sono proposte ad un prezzo scontato, e non mancano ovviamente sconti del 100%. In particolare, oggi sono disponibili molti giochi di diverse tipologie in forte sconto, tra cui l'interessante Swim Out.

Swim Out è un gioco rompicapo strategico a turni ambientato, come è facile intuire dal nome, in una piscina: l'obiettivo è quello di completare gli oltre 100 livello scegliendo il percorso del proprio personaggio in modo tale da non colpire gli altri nuotatori che stanno facendo il bagno in piscina.