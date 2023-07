Ecco come sfruttare lo schermo esterno di Z Flip 5 al massimo potenziale

La novità più evidente del nuovo Galaxy Z Flip 5 (ecco la nostra anteprima, in caso ve la siate persa) è il display esterno da 3,4 pollici che diventa finalmente utile e potenzialmente permette di compiere una serie di operazioni senza dover aprire il telefono.

Lo schermo, che occupa gran parte dello spazio all'esterno del pieghevole, è ben quattro volte più grande di quello dei modelli precedenti, ma all'avvio non è sfruttato appieno, in quanto avete a disposizione alcuni widget e la possibilità di visualizzare una tastiera per rispondere alle notifiche. Ma come fare per avviare le app senza dover aprire il telefono?

Di base, potete avviarne cinque: Messaggi Google, Messaggi Samsung, WhatsApp, YouTube, Netflix e Google Maps. Per farlo, andate nelle Impostazioni del telefono, toccate la voce Funzioni avanzate e selezionate Labs. Qui toccate la voce App permesse su schermo frontale e nella pagina seguente attivate il pulsante in prima riga.

In basso, attivate gli interruttori di fianco alle app che vi interessano.