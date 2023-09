Trapela la scheda tecnica delle nuova serie Galaxy S24: deludenti conferme?

Man mano che si avvicina la data di presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S24, si stanno sempre più delineando le loro caratteristiche tecniche (sapete come funziona la One UI?).

L'ultimo a offrici uno scorcio nel futuro è il leaker Yogesh Brar, che pubblica su X le presunte specifiche dei prossimi top del marchio coreano, confermando in gran parte quanto trapelato nelle scorse settimane e mesi.

Adiamo con ordine. Per quanto riguarda Galaxy S24, Brar prevede queste specifiche:

Schermo : FHD+

: FHD+ Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Grandangolo : 12 megapixel Teleobiettivo zoom : 10 megapixel

: Batteria: 4.000 mAh con ricarica a 25 W

Confermata quindi la presenza del chip Exynos 2400, quasi certamente per l'Europa, mentre gli altri mercati riceveranno l'ultimo Snapdragon 8 Gen 3. Aumenta la batteria, da 3.900 a 4.000 mAh, sempre con ricarica a 25 W, mentre rimane invariato il comparto fotocamere.

Passando a Galaxy S24+, che a questo punto sembra ormai sicuro dopo i primi timori:

Schermo : QHD

: QHD Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Grandangolo : 12 megapixel Teleobiettivo zoom : 10 megapixel

: Batteria: 4.900 mAh con ricarica a 45 W

Per i processori vale lo stesso discorso fatto per Galaxy S24, mentre dalla generazione precedente lo schermo ne guadagna in risoluzione, passando al QHD.

Anche qui aumenta la batteria, che passa da 4.700 a 4.900 mAh, sempre con ricarica a 45 W, e rimane invariato il comparto fotocamere.

Infine diamo un'occhiata alle specifiche del top Galaxy S24 Ultra:

Schermo : QHD + piatto

: QHD + piatto Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Fotocamera posteriore : Principale : 200 megapixel Grandangolo : 12 megapixel Teleobiettivo zoom : 50 megapixel Teleobiettivo periscopio : 10 megapixel

: Telaio in titanio

in titanio Batteria: 5.000 mAh con ricarica a 45 W

Anche Brar riporta due notizie importanti: il telaio in titanio e l'adozione finalmente di uno schermo piatto, notizia che sarà sicuramente apprezzata da quanti hanno dovuto avere a che fare con l'assistenza per sostituire quello del loro S23 Ultra dopo una caduta.