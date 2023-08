La scheda tecnica completa di Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe essere questa

Continuando, troviamo un bivio: la CPU. Non è ancora chiaro se monterà il processore di Qualcomm o quello di Samsung, ma forse la verità sta nel mezzo: in alcuni mercati (come quello statunitense) avrà il soc dell'azienda americana, mentre in altri (come quello europeo) avrà il soc dell'azienda coreana.

Passando alle fotocamere, sembra confermato il sensore principale da 50 megapixel, mentre c'è qualche dubbio sugli altri due sensori. Solitamente, Samsung utilizza un sensore da 12 megapixel per quello grandangolare e lesina sul teleobiettivo, quindi invertendo i valori forniti dal leaker. Infatti, è proprio lo schema presente sul Galaxy S21 FE.

Per i tagli di memorie, il leaker resta vago con un "fino a", che lascia intendere che potrebbe esserci una versione 8/128 GB e una versione 12/256 GB, sebbene quest'ultima risulti anormale poichè di solito Samsung riserva i 12 GB di RAM solo per il Fold o per l'Ultra.

Ovviamente, avrà Android 13 con OneUI 5.1, che, a quanto pare, riceverà 4 major update di Android e 5 anni di aggiornamenti delle patch di sicurezza.

La batteria, come in S21 FE, dovrebbe rimanere da 4.500 mAh con ricarica rapida a 25W e, quindi, possiamo credere che la ricarica wireless si attesterà a 15W, rimanendo sulla scia del predecessore.

Infine, il leaker si limita a scrivere che avrà una certificazione IP contro acqua e polvere, non specificando quale: il Galaxy S21 FE era certificato IP68, quindi ci auguriamo che questa verrà mantenuta o migliorata.

Non si sa ancora nulla sul prezzo, ma secondo le voci che circolano non dovrebbe mancare molto al lancio ufficiale.