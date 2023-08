La scheda Segui di Google News sta diventando sempre più utile

Google News è una delle app della GrandeG che sta negli ultimi tempi sta ricevendo più attenzioni, e dopo l'aggiornamento che ha portato il Material You - anche sulla versione per iOS - ora sta per ricevere una nuova interfaccia per la scheda Segu (sapete come funziona Google Wallet?).

La novità, annunciata a giugno di quest'anno, è stata notata da alcuni utenti nella versione 5.86 di Google News per Android, e riguarda un vero e proprio feed nella scheda Segui, che in precedenza mostrava solo l'elenco degli argomenti o delle fonti che avete deciso di seguire.

Se infatti fino a oggi toccando la scheda Segui in basso a destra potevate solo vedere la lista di Argomenti (come Mondo, Tecnologia, Salute, ecc.), Fonti (pubblicazioni) e Luoghi (città), ora con il nuovo aggiornamento troverete un feed con gli "ultimi aggiornamenti dagli argomenti, dalle fonti e dalle posizioni che selezioni di seguire".

Purtroppo non potete ordinare le varie schede, che rimandano alla propria pagina, ma in alto troverete una serie di schede sotto alla voce Seguito in precedenza, che consente di trovare rapidamente un argomento senza la necessità di scorrere tra le notizie. Se invece toccate la scheda Raccolta potete accedere alla funzione per aggiungere o eliminare gli argomenti seguiti.