Quest'anno Samsung potrebbe lanciare il pieghevole più pieghevole di sempre

Samsung è da anni regina del mercato pieghevoli (anche per scarsa concorrenza), ma ciò non impedisce all'azienda coreana di ricercare nuovi form-factor, che in svariate occasioni sono stati anche mostrati al pubblico. Pensiamo a display pieghevoli a 360°, ad alcuni brevetti avveniristici (come quello qui sopra), e a schermi scorrevoli o con più di una sola piega, ed è proprio quest'ultimo che potrebbe concretizzarsi prima del previsto.

Stando a quanto riportato da Yogesh Brar, un informatore piuttosto noto e affidabile, un Samsung Galaxy Z Tri-Fold potrebbe arrivare già nel 2023, ovvero un pieghevole con due pieghe, in modo da avere ancora più spazio a disposizione.

A parole sembra tutto bello, ma un simile design introduce anche diverse complicazioni: peso, robustezza e spessore in primis, per non parlare poi anche della gestione a livello software, e se ricordate il disastroso debutto del primo Z Fold capirete perché Samsung ci andrà sicuramente molto cauta.

Vero è che un simile form-factor è praticamente insisto nel nome che l'azienda stessa ha scelto per la sua linea di pieghevoli, con quella "Z" che lo stilizza molto bene. In ogni caso prima di lui ci aspettiamo Z Fold 5 e Z Flip 5: il primo non sembra rivoluzionario rispetto al passato, il secondo potrebbe avere invece un'interessante soluzione per il display esterno; certo è che la concorrenza potrebbe finalmente farsi sentire.

E a proposito di nuovi modelli, sempre lo stesso Yogesh Brar spegne a sua volta i rumor su uno smartphone molto desiderato dai fan, ma sul quale non avevamo alcuna aspettativa.