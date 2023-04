Potete dare il primo sguardo esclusivo all'attesissimo Samsung Z Fold 5

Tutti gli appassionati di Samsung, e non solo, stanno attendendo con una certa impazienza l'uscita di Galaxy Z Fold 5, il nuovo pieghevole del marchio coreano. Stando alle ultime indiscrezioni, l'attesa potrebbe finire presto: difatti, il lancio, previsto ad agosto, potrebbe essere anticipato. In attesa di ulteriori aggiornamenti riguardo alle tempistiche, Ice Universe ha diffuso le dimensioni del telefono mentre OnLeaks, in collaborazione con Smartprix, è riuscito ad ottenere in esclusiva un video e dei render 5K del futuro pieghevole.