Samsung Z Fold 5 sarà da primato, per due buone ragioni

La prima interessante informazione appena trapelata riguarda l'aspetto del design. I nuovi Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 dovrebbero infatti presentare una cerniera rinnovata rispetto alle generazioni precedenti. Questa nuova implementazione dovrebbe rendere possibile la completa chiusura dei dispositivi, un aspetto che renderà molto più difficile la penetrazione della polvere tra le due estremità.

Questo aspetto sta particolarmente a cuore degli utenti e riveste un ruolo fondamentale nei modelli di smartphone pieghevole. Quindi, se i rumor appena emersi venissero confermati, nota di merito a Samsung per averci lavorato e aver ottimizzato il problema.

Oltre al risvolto pratico, la nuova implementazione della cerniera dovrebbe anche rendere possibile la certificazione IP67, ovvero quella di resistenza alla polvere, per i pieghevoli di Samsung. In questo modo passerebbero alla storia come i primi della loro categoria a offrire una certificazione del genere.

Oltre a questo, le nuove informazioni indicano anche che Fold 5 potrebbe addirittura essere più leggero del suo predecessore Galaxy Z Fold 4. La riduzione del peso si attesterebbe attorno ai 10 grammi, per un peso complessivo che dovrebbe ammontare a 253 grammi. Questo renderebbe ancora più appetibile il nuovo Galaxy Z Fold 5.

Insomma, appare chiaro che Samsung si stia concentrando anche sull'esperienza utente dal punto di vista pratico per i suoi nuovi pieghevoli, un aspetto da non sottovalutare quando si parla di smartphone pieghevoli. Staremo a vedere se tutto ciò si ripercuoterà in maniera evidente sul prezzo di lancio.