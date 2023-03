Un Samsung Z Flip così non lo avete mai visto: geniale o fake?

Il settore degli smartphone pieghevoli si pone sempre più al centro dell'attenzione nel panorama smartphone, soprattutto grazie a Samsung che ogni presenta nuovi e interessanti modelli.

Le serie Galaxy Z Fold e Z Flip sono ormai un punto di riferimento, un po' come i Galaxy S per i top di gamma Android. Nelle scorse settimane abbiamo appreso già una buona quantità di rumor sui prossimi pieghevoli di casa Samsung, ma quanto appena emerso dalla Corea del Sud ci sorprende.

Le immagini che trovate in basso e in copertina arrivano da un video emerso online dalla Corea del Sud e che avrebbe come protagonista un concept di Galaxy Z Flip davvero particolare. Anteriormente sicuramente vediamo un bel numero di novità: il display esterno è praticamente quadrato, con bordi laterali molto ristretti ed è accompagnato da un secondo display molto più piccolo che mostrerebbe informazioni rapide come l'orario e lo stato di carica.