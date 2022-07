Samsung potrebbe finalmente rinunciare alla più inutile delle videocamere

Al giorno d'oggi, la quasi totalità degli smartphone top di gamma monta più di una fotocamera posteriore: solitamente, oltre al sensore principale, trovano posto anche un sensore grandangolare, uno macro, uno di profondità o uno in bianco e nero, utile per catturare meglio la luce. Samsung ovviamente non è da meno, ma presto la situazione potrebbe cambiare.

Stando a quanto si evince da un report di The Elec, la società coreana starebbe pensando di abbandonare il sensore di profondità, probabilmente il più inutile di quelli montati su smartphone: in particolare, i dispositivi medio gamma Galaxy A24, Galaxy A34 e Galaxy A54 dovrebbero montare tre sensori, ovvero quello principale, quello ultrawide e quello per scattare foto macro.

Secondo gli ultimi rumor, queste dovrebbero essere le configurazioni delle fotocamere dei tre smartphone:

Galaxy A24 : 50 MP per il principale, 8 MP per quello ultrawide e 5 MP per quello macro

: 50 MP per il principale, 8 MP per quello ultrawide e 5 MP per quello macro Galaxy A34 : 48 MP per il principale, 8 MP per quello ultrawide e 5 MP per quello macro

: 48 MP per il principale, 8 MP per quello ultrawide e 5 MP per quello macro Galaxy A54: 50 MP per il principale, 5 MP per quello ultrawide e 5 MP per quello macro

Samsung starebbe infatti cercando di ridurre i costi di produzione delle fotocamere degli smartphone e dunque rimuovere un sensore poco utilizzato dagli utenti comuni come quello di profondità risulta essere l'idea migliore per raggiungere questo obiettivo, senza ovviamente sacrificare la qualità degli altri sensori.