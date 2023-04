Samsung Unpacked 2023: i primi rumor sulle date ufficiali

Samsung attrae sempre una particolare attenzione nel segmento smartphone , con i suoi top di gamma che di anno in anno si rinnovano.

Stando a quanto riferito da SamMobile, Samsung potrebbe tenere il prossimo Galaxy Unpacked nell'ultima settimana di luglio. La scelta di questo periodo rappresenterebbe un leggero anticipo rispetto agli anni precedenti, quando Samsung ha svolto il suo Unpacked a inizio agosto.

Sembrerebbe quindi che Samsung vorrebbe anticipare il lancio dei nuovi pieghevoli, e chissà se in questa scelta non vi sia anche la volontà di competere da subito con Pixel Fold, il pieghevole di Google che dovrebbe arrivare per giugno.

Vi ricordiamo che il prossimo Unpacked di Samsung non vedrà protagonisti solo i pieghevoli: ci saranno i nuovi Galaxy Watch 6, nuovi Galaxy Tab S9 e le nuove serie di cuffie true wireless.

Insomma, un evento molto ricco, il quale dovrebbe tenersi, se quanto appena trapelato sarà confermato, tra il 24 e 28 luglio.