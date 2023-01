Samsung ufficializza l'evento Unpacked: i Galaxy S23 illumineranno la notte

Nonostante i miglioramenti, almeno stando alle anticipazioni, sembrino sostanzialmente iterativi (sulla falsariga di quanto ha fatto Apple con la serie iPhone 14), Samsung afferma che la nuova serie Galaxy S rappresenta l'emblema di quello che per l'azienda rappresenta l'esperienza premium, con nuovi standard di riferimento.

Per quanto riguarda le caratteristiche, i nuovi Galaxy S dovrebbero essere presentati in tre versioni, tutte con chip Snapdragon 8 Gen 2,

Galaxy S23 schermo 6,1" FHD+ / 1080 x 2400 PX RAM 8 GB Archiviazione (128)/256/512 GB Fotocamere: 50 MP/12 MP ultrawide /12 MP zoom Batteria 3.900 mAh con ricarica a 25W

Galaxy S23+ schermo 6,6" FHD+ / 1080 x 2400 PX RAM 8 GB Archiviazione (128)/256/512 GB Fotocamere: 50 MP/12 MP ultrawide /12 MP zoom Batteria 4.700 mAh con ricarica a 45W

Galaxy S23 Ultra schermo 6,8 QHD+ / 1440 x 3200 PX RAM 8/12 GB Archiviazione 256/512 GB/1 TB Fotocamere: 200MP/12 MP ultrawide / 12 MP zoom ottico 3x/12 MP teleobiettivo 10x Batteria 5.000 mAh con ricarica a 45W S-pen



Altre caratteristiche includono la connettività satellitare, 5G, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, una porta USB di tipo C, altoparlanti stereo e il grado di protezione IP68 per resistenza a polvere e acqua.

Come potete vedere dalle immagini, Samsung per quest'anno ha optato per il verde come colore principale, in linea con le colorazioni che abbiamo riportato nei giorni scorsi. Per seguire l'evento in diretta streaming, potete collegarvi

Ricordiamo che l'evento Galaxy Unpacked 2023 si terrà mercoledì 1° febbraio alle 19, non perdetevi le nostre anticipazioni e approfondimenti!