Il Samsung Unpacked 2023 raddoppia: ecco le date

L'estate che sta arrivando sarà particolarmente calda per gli appassionati di smartphone Samsung, e in particolare per coloro che attendono i nuovi pieghevoli del colosso sudcoreano.

Sappiamo infatti che i nuovi Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 arriveranno con l'evento estivo Unpacked di Samsung. Nelle ultime settimane abbiamo appreso tanti dettagli a proposito dei due dispositivi, così come abbiamo appreso i primi rumor sulla probabile data di presentazione.