Samsung potrebbe lanciare il tablet pieghevole Galaxy Z Tab

Il lancio della prossima gamma di tablet di punta di Samsung, ovvero la serie Galaxy Tab S9, si sta avvicinando sempre di più. Tuttavia, l'azienda avrebbe in serbo un'ulteriore grossa sorpresa per gli utenti: un tablet pieghevole che verrebbe presentato proprio insieme alla serie Tab S9. Il dispositivo, che potrebbe chiamarsi Galaxy Z Tab, stando ad un disegno apparso sul brevetto depositato da Samsung un paio di anni fa, potrebbe avere una doppia cerniera che consentirebbe di piegare il device in avanti e all'indietro.

A questo proposito, occorre chiarire che non sempre i disegni dei brevetti si concretizzano, anzi è più realistico che il dispositivo abbia una singola cerniera. Insomma, per saperne di più sarà necessario attendere qualche conferma ufficiale. E a proposito di tablet pieghevoli, ricordiamo che questo segmento potrebbe interessare anche ad Apple. Secondo l'informatore Ming-Chi Kuo, la società di Cupertino starebbe pensando ad un iPad Pieghevole che verrebbe lanciato nel 2024.