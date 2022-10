Samsung lavora alla stabilizzazione stile iPhone per lo zoom dei prossimi Galaxy

Notizie che la società di Seul stesse lavorando a questo tipo di soluzione sono apparse già dal 2021, e infatti la domanda di brevetto risale a marzo dell'anno scorso, ma l'approvazione è solo del 29 settembre di quest'anno. Nel brevetto, gli ingegneri di Samsung parlano in modo specifico del teleobiettivo, qualcosa a cui nessuno aveva ancora applicato la tecnologia (su iPhone 14 Pro è il sensore principale da 48 MP a essere stabilizzato).

Ora un nuovo brevetto mostra come Samsung stia pensando a una funzione del genere per i suoi prossimi Galaxy e futuri dispositivi con fattori di forma diversi.

La maggior parte degli smartphone sul mercato, inclusi i top Galaxy S22 ( qui la nostra recensione di S22 Ultra ), utilizza infatti la stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), ma qualcuno, come per esempio Apple nei suoi iPhone 14 Pro , stabilizza anche il sensore (sensor-shift).

Gli smartphone Samsung sono indubbiamente tra i migliori sul mercato, anche e soprattutto dal punto di vista fotografico , ma lo sviluppo tecnologico non conosce sosta e da tempo il gigante coreano studia soluzioni alternative riguardanti la stabilizzazione dell'immagine .

Ovviamente, il fatto che sia stato depositato un brevetto non significa necessariamente che i nuovi Galaxy S23 saranno dotati di questo tipo di soluzione, ma dà comunque un'indicazione dei vari approcci che l'azienda sta studiando per migliorare la propria resa fotografica.

Come detto, inoltre, questo brevetto aggiunge qualche altro tipo di informazione, in quanto nel documento si menzionano specificamente fattori di forma diversi come pieghevoli, arrotolabili e allungabili, oltre a pieghevoli.