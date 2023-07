Samsung vuole dare un senso al sensore meno utilizzato dei suoi smartwatch

Samsung si conferma tra gli attori principali del mercato tech, e all'orizzonte ci sono delle importanti novità tanto per il settore dei pieghevoli quanto per quello degli smartwatch .

Questa funzionalità permetterà di sfruttare i sensori infrarossi integrati nei Galaxy Watch per misurare la temperatura nell'ambiente circostante gli utenti. Tra le applicazioni possibili, immaginate di poter misurare la temperatura del cibo che state per mangiare, il latte che state per dare a vostro figlio, l'acqua nella quale vi state per tuffare.

Insomma, un mondo di funzionalità che si aprirebbe a tutti coloro che hanno uno smartwatch Samsung.

La novità appena descritta arriverà prima su Galaxy Watch 5 e sui nuovi smartwatch di Samsung, quelli che conosceremo tra qualche giorno come Galaxy Watch 6.