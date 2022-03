Samsung sembra aver rimosso la lettera "Z" dai Galaxy Fold 3 e Flip 3 in alcuni Paesi europei

Samsung starebbe rimuovendo la "Z" dai nomi dei dispositivi della sua gamma di smartphone pieghevoli. In alcune parti d'Europa - tra cui Lituania, Lettonia ed Estonia - il Galaxy Z Fold 3 ed il Galaxy Z Flip 3 , sul sito dell'azienda, sono comparsi semplicemente come "Galaxy Fold 3" e "Galaxy Flip 3" .

La redazione di "9to5Google", infine, ha contattato Samsung per capire se questa decisione verrà allargata a tutti i Paesi oppure no. L'azienda, tuttavia, per il momento non ha rilasciato nessuna comunicazione ufficiale.