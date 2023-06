Samsung lancia la riparazione fai-da-te in Italia: smartphone e componenti compatibili

Lanciato nel 2022 negli Stati Uniti, arriva oggi anche in Europa il servizio self repair. L'Italia, assieme a Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito, è inclusa in questo primo round di lancio del servizio nel nostro continente. Come è facile capire già dal nome si tratta di un servizio volto a garantire la riparazione fai da te dei propri dispositivi Samsung, in questa prima fase smartphone e PC.

Si tratta di un passo in avanti molto interessante, perché permetterà agli utenti di risparmiare e anche di rendere più sostenibile il possesso di un dispositivo tecnologico la cui vita potrà essere verosimilmente allungata più a lungo. Per il lancio del servizio self repair in Italia Samsung si è appoggiata a due rivenditori di componenti, 2service e ASWO.

Ovunque voi vogliate acquistare i componenti per riparare i vostri dispositivi, Samsung ovviamente consiglia di usare solo parti originali, sarà l'azienda stessa a guidarvi passo passo nella sostituzione dei componenti.

Cercando assistenza sul sito Samsung verranno infatti mostrati dei video tutorial su come riparare il proprio dispositivo. Sotto un esempio.