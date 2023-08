Samsung starebbe pensando ad uno schermo piatto per Galaxy S24 Ultra

Samsung avrebbe in mente diversi miglioramenti per la serie Galaxy S24. Ad esempio, si vocifera che la variante Ultra avrà una nuova fotocamera mentre quelle standard e Plus potrebbero beneficiare di cornici più sottili e soprattutto di uno schermo più efficiente sul piano energetico.

Ritornando al modello Ultra, potrebbe essere dotato di un telaio in lega di titanio: questo dettaglio lo renderà più resistente rispetto ad altri smartphone col telaio in alluminio. Inoltre, il tipster Ice Universe ha affermato che questa variante utilizzerà uno schermo piatto, a differenza dei suoi predecessori. Tutto ciò potrebbe comportare due vantaggi: un utilizzo più semplice della S-Pen sui bordi del display e la possibilità di utilizzare di protezioni per lo schermo più economiche ed efficaci.

Tra l'altro, il Galaxy S24 Ultra misurerebbe 162,3 x 79 x 8,6 mm: dunque sarebbe più sottile e corto rispetto al modello precedente. Tuttavia, il nuovo modello potrebbe risultare più largo del predecessore: ciò significa che le cornici ai lati dello schermo potrebbero essere più spesse.

Ancora, il display del Galaxy S24 Ultra potrebbe raggiungere una luminosità di picco di oltre 2.200 nit (rispetto ai 1.750 nit del Galaxy S23 Ultra).