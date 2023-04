I Samsung S23 fanno breccia in Europa, con S23 Ultra che guida la carica

Abbiamo spesso parlato di come Samsung rappresenti un punto di riferimento nel mercato smartphone , con i suoi top di gamma che da sempre competono in prima linea a livello globale.

Quanto appena detto arriva dagli ultimi dettagli trapelati in rete, relativamente a come stiano andando le vendite dei modelli di Galaxy S23. Samsung ha infatti riferito che le vendite della serie Galaxy S23 stanno superando in maniera consistente quelle della serie S22 in tutto il mondo.

Samsung ha dichiarato che le vendite di S23 hanno superato di 1,7 volte quelle di S22 in USA, di 1,5 volte quelle di S22 nel mercato europeo, e di 1,3 volte quelle di S22 in India. Insomma, un successo a tutto tondo che in Europa si traduce come un +50% delle vendite rispetto alla generazione precedente di smartphone.

A capitanare questo successo ci sarebbe Galaxy S23 Ultra: il modello più performante e più costoso contribuisce a ben il 60% delle vendite di tutte la serie Galaxy S23. I due modelli S23 e S23+ contribuiscono ciascuno al 20%.