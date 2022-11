La serie Samsung S23 uscirà a febbraio 2023, con il "Light Mode"

Circolano sempre più indiscrezioni circa i nuovi Galaxy S23 che Samsung dovrebbe lanciare nei primi mesi del 2023. Nella fattispecie, sembrerebbe che l'azienda sudcoreana sia intenzionata ad anticiparne il debutto rispetto a quanto avvenuto in passato. Difatti, secondo un rapporto dalla Corea del Sud, i nuovi modelli potrebbero essere presentati durante l'evento Galaxy Unpacked 2023 nella prima settimana di febbraio (che si svolgerà a San Francisco). Per quanto riguarda la vendita, i dispositivi sarebbero immessi sul mercato entro il 17 febbraio 2023. Lo stesso rapporto, tra l'altro, evidenzia che i dispositivi, in alcuni mercati, verranno equipaggiati col processore Exynos 2300 mentre in altri con lo Snapdragon 8 Gen 2 (entrambi i chipset dovrebbero essere fabbricati utilizzando un processo a 4 nm).

Un'altra interessante anticipazione sui nuovi Galaxy S23 riguarda invece la funzionalità "Light Mode", che ha già debuttato sul pieghevole Galaxy Z Fold 4. Si tratta di un'opzione che riduce leggermente la velocità di clock del chipset per garantire una maggiore durata della batteria.

Secondo Ice Universe, il calo delle prestazioni non sarà "significativo", ma il consumo energetico sarà notevolmente inferiore, con conseguente maggiore durata della batteria.