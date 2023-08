Per la fine dell'anno, aspettatevi una piogga di FE

Secondo il leaker, infatti, Samsung terrà un evento dedicato in cui presenterà appunto i nuovi Galaxy S23 FE , Galaxy Tab S9 FE e "altri prodotti FE" assieme a prodotti IoT .

Stiamo parlando degli attesissimi e chiacchieratissimi S23 F£ e Tab S9 FE (Fan Edition), che dopo mesi di incertezze, rumor e anticipazioni potrebbero, secondo un'ultima anticipazione dell'affidabile Max Jambor , arrivare nel terzo trimestre del 2023 e non all'IFA di Berlino (che si terrà tra l'1 e il 5 settembre).

Il telefono e il tablet (anzi, probabilmente "i" tablet) di Samsung pensati per i fan stanno finalmente per arrivare, ma forse non quando tutti se lo aspettano (e forse non solo questi).

Per quanto riguarda Galaxy S23 FE, dovrebbe essere una via di mezzo tra Galaxy S23 e Galaxy A54, con uno schermo piatto da 6,4 pollici, chip Exynos 2200 o Snapdragon 8 Gen 1 a seconda del mercato, fotocamera principale da 50 MP e batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W.

Galaxy Tab S9 FE dovrebbe essere invece presentato in due varianti, una da 11 pollici e una "Plus" da 12,4 pollici. Il design dovrebbe essere molto simile a quello del Galaxy Tab S9, mentre a bordo dovremmo trovare il modesto chip Exynos 1380 che alimenta il Galaxy A54 5G.

Per quanto riguarda i dispositivi IoT, c'è grande attesa per i nuovi Galaxy SmartTag 2, che secondo recenti leak dovrebbero arrivare sul mercato per ottobre e ricevere il supporto all'UWB.

Infine, di recente si è parlato anche di nuove Galaxy Buds economiche, e Jambor potrebbe riferirsi proprio a queste con l'affermazione "altri prodotti FE", ma è solo un'ipotesi.

La data dell'evento è piuttosto vaga, ma se dobbiamo credere al rumor che prevede un lancio sul mercato a ottobre dei Galaxy SmartTag 2, è possibile attenderci un evento attorno ai primi di ottobre, anche se questa data è da prendere con le pinze. In ogni caso, sarà sicuramente molto prima delle festività natalizie.