Rivoluzione Samsung S23: dovrebbe esserci lo Snapdragon 8 Gen 2 anche in Europa

Samsung si prepara a nuove importanti novità per il mercato smartphone a livello globale, visto che il produttore sudcoreano sta preparando i suoi top di gamma che verranno lanciati all'inizio del prossimo anno.

Parliamo ovviamente dei tre modelli di Galaxy S23, per i quali apprendiamo continuamente nuovi dettagli grazie ai vari rumor che emergono in rete. Dopo gli ultimi dettagli trapelati sulla parte tecnica del suo comparto fotografico, andiamo a vedere interessanti novità sul fronte hardware.

Stando a quanto appena riferito dal noto leaker Ice Universe, i nuovi Galaxy S23 venduti in Europa, e quindi anche in Italia, con processore Snapdragon. Una novità che sarebbe assoluta se confermata, visto che al momento in Europa abbiamo visto esclusivamente top di gamma Samsung con processore Exynos.

Ice Universe afferma che dovrebbe trattarsi dello Snapdragon 8 Gen 2, l'ultimo gioiello di Qualcomm.

Questo sarebbe in parte confermato dai risultati del test benchmark condotto con Galaxy S23 su Geekbench, del quale qui sotto vediamo una prova.

Non date per certo un Galaxy S23 con processore Snapdragon anche in Italia. Al momento si tratta di ipotesi e riferimenti arrivati da fonti che, per quanto affidabili, non sono ufficiali.