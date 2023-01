Come sarà Samsung S23: scheda tecnica, data di uscita e prezzo. Sappiamo già tutto!

Samsung si prepara al lancio della serie S23 , che anche quest'anno sarà composta da tre modelli: Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra . Ma cosa cambia rispetto ad S22 e come sarà S23? La risposta a queste domande, sebbene i nuovi top di gamma non siano ancora stati presentati, già ce l'abbiamo, ed in questo articolo illustreremo tutto quello che c'è da sapere sui telefoni di punta Samsung del 2023.

Data di uscita

L'effettiva disponibilità in commercio dei Galaxy S23 seguirà a stretto giro, già nel mese di febbraio, anche in Italia . Per conoscere però date precise ed eventuali promozioni di lancio dovremo probabilmente attendere l'annuncio ufficiale ad inizio febbraio.

Scheda Tecnica

I tre Samsung S23 hanno caratteristiche in parte simili ed in parte diverse, al punto che raccoglierle tutte assieme in un unico elenco rischia di diventare confusionario. Abbiamo quindi optato per tre schede tecniche separate, in modo che sia ben chiaro com'è fatto ciasun telefono; saremo poi noi a puntualizzare cosa davvero cambia tra un modello e l'altro e come sarà ciascun Samsung S23.

Samsung Galaxy S23

Schermo : 6,1'' FHD+ (1.080 x 2.340 pixel) Dynamic AMOLED, 48-120Hz adaptive refresh rate, 240Hz Touch Sampling Rate, fino a 1.750 nit di luminosità, vetro Gorilla Glass Victus 2

: 6,1'' FHD+ (1.080 x 2.340 pixel) Dynamic AMOLED, 48-120Hz adaptive refresh rate, 240Hz Touch Sampling Rate, fino a 1.750 nit di luminosità, vetro Gorilla Glass Victus 2 CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740 RAM : 8 GB LPDDR5X

: 8 GB LPDDR5X Archiviazione : 128 / 256 GB UFS 4.0

: 128 / 256 GB UFS 4.0 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.8, OIS Grandangolo : 12 megapixel, FOV 120°, f/2.2 Teleobiettivo zoom 3x : 10 megapixel, f/2.4, OIS

: Fotocamera frontale : 12 megapixel, f/2.2

: 12 megapixel, f/2.2 Connettività : dual nano SIM, 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

: dual nano SIM, 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC Batteria : 3.900 mAh con ricarica a 25 Watt, ricarica wireless Qi, Wireless PowerShare

: 3.900 mAh con ricarica a 25 Watt, ricarica wireless Qi, Wireless PowerShare Dimensioni : 146,3 x 70,9 x 7,6 mm

: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm Peso : 167 grammi

: 167 grammi Certificazione : IP68

: IP68 OS: Android 13 con One UI 5.1

Samsung Galaxy S23+

Schermo : 6,6'' FHD+ (1.080 x 2.340 pixel) Dynamic AMOLED, 48-120Hz adaptive refresh rate, 240Hz Touch Sampling Rate, fino a 1.750 nit di luminosità, vetro Gorilla Glass Victus 2

: 6,6'' FHD+ (1.080 x 2.340 pixel) Dynamic AMOLED, 48-120Hz adaptive refresh rate, 240Hz Touch Sampling Rate, fino a 1.750 nit di luminosità, vetro Gorilla Glass Victus 2 CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740 RAM : 8 GB LPDDR5X

: 8 GB LPDDR5X Archiviazione : 128 / 256 GB UFS 4.0

: 128 / 256 GB UFS 4.0 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.8, OIS Grandangolo : 12 megapixel, FOV 120°, f/2.2 Teleobiettivo zoom 3x : 10 megapixel, f/2.4, OIS

: Fotocamera frontale : 12 megapixel, f/2.2

: 12 megapixel, f/2.2 Connettività : dual nano SIM, 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, UWB, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

: dual nano SIM, 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, UWB, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC Batteria : 4.700 mAh con ricarica a 45 Watt, ricarica wireless Qi, Wireless PowerShare

: 4.700 mAh con ricarica a 45 Watt, ricarica wireless Qi, Wireless PowerShare Dimensioni : 157,8 × 76,2 × 7,6 mm

: 157,8 × 76,2 × 7,6 mm Peso : 195 grammi

: 195 grammi Certificazione : IP68

: IP68 OS: Android 13 con One UI 5.1

Non molto che non sia legato alle dimensioni: il display è infatti più grande, ma, e l'hardware è identico in tutto e per tutto, tranne per la presenza disu S23+ ( ecco cosa significa ). Oltre alladella batteria, logicamente più grande su S23+, cambia anche la potenza del caricabatterie, che sul telefono più trande è dicontro i 25 del più piccolo.

Per il resto non ci sono differenza da segnalare: processore, RAM, storage e fotocamere sono gli stessi, quindi l'esperienza d'uso risulterà praticamente identica, al netto delle dimensioni differenti. A questo proposito puntualizziamo due aspetti tecnici non evidenti dalle rispettive schede: Samsung utilizzerà una versione modificata dello Snapdragon 8 Gen 2, con un clock maggiore rispetto alla concorrenza; inoltre le fotocamere posteriori di S23 ed S23+ sono capaci di registrare video in 4K a 60fps ed 8K a 30fps.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Schermo : 6,8'' QHD+ (1.440 x 3.088 pixel) Dynamic AMOLED, 1-120Hz adaptive refresh rate, 240Hz Touch Sampling Rate, fino a 1.750 nit di luminosità, vetro Gorilla Glass Victus 2

: 6,8'' QHD+ (1.440 x 3.088 pixel) Dynamic AMOLED, 1-120Hz adaptive refresh rate, 240Hz Touch Sampling Rate, fino a 1.750 nit di luminosità, vetro Gorilla Glass Victus 2 CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740 RAM : 8 / 12 GB LPDDR5X

: 8 / 12 GB LPDDR5X Archiviazione : 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0

: 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 Fotocamera posteriore : Principale : 200 megapixel ISOCELL HP2, OIS, f/1.7 Grandangolo : 12 megapixel, FOV 120°, f/2.2 Teleobiettivo zoom 3x : 10 megapixel, f/2.4, OIS Teleobiettivo a periscopio zoom 10x : 10 megapixel, f/4.9, 100x Space Zoom

: Fotocamera frontale : 12 megapixel, f/2.2

: 12 megapixel, f/2.2 Connettività : dual nano SIM, 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, UWB, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

: dual nano SIM, 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, UWB, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 45 Watt, ricarica wireless Qi, Wireless PowerShare

: 5.000 mAh con ricarica a 45 Watt, ricarica wireless Qi, Wireless PowerShare Dimensioni : 163,4 x 78,1 x 8,9 mm

: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm Peso : 233 grammi

: 233 grammi Certificazione : IP68

: IP68 OS: Android 13 con One UI 5.1

Ed ecco qui sopra Samsung S23 Ultra, che si distingue dai precedenti modelli in 3 aspetti fondamentali: il display, più grande e con maggiore risoluzione, la fotocamera principale da 200 megapixel (qui un approfondimento sul nuovo sensore), la fotocamera periscopica per lo zoom 10x, che diventa 100x combinandolo con quello digitale.

Ci sono poi altre ovvie differenze in termini di peso e dimensioni, oltre che la maggiore capacità della batteria; inoltre ci sono anche varianti con più RAM e più spazio di archiviazione rispetto ad S23/S23+, ma ciò che davvero cambia l'esperienza d'uso sono i tre elementi elencati sopra.