Le presunte specifiche di Samsung S23 non vi faranno saltare dalla sedia

Parliamo ovviamente dei tre modelli di Galaxy S23 , per i quali apprendiamo continuamente nuovi dettagli grazie ai vari rumor che emergono in rete. Dopo aver visto cosa aspettarci dal loro design e prestazioni , andiamo a vedere quali potrebbero essere le specifiche tecniche del modello base Galaxy S23.

Samsung si prepara a nuove importanti novità per il mercato smartphone a livello globale, visto che il produttore sudcoreano sta preparando i suoi top di gamma che verranno lanciati all'inizio del prossimo anno.

Grazie al noto leaker Yogesh Brar possiamo avere una ricca anticipazione in merito alla scheda tecnica, chiaramente non confermata, del prossimo Galaxy S23:

Display : 6,1" FHD+ sAMOLED, 120Hz

: 6,1" FHD+ sAMOLED, 120Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel (OIS) Grandangolo : 12 megapixel Teleobiettivo : 10 megapixel

: Fotocamera anteriore : 10 megapixel

: 10 megapixel RAM : 8GB

: 8GB Storage interno : 128/256GB

: 128/256GB Sistema operativo : Android 13, OneUI 5

: Android 13, OneUI 5 Batteria : 3.900mAh

: 3.900mAh Ricarica: 25W cablata, 15W wireless

Insomma, sembra che il prossimo flagship Samsung non sarà una rivoluzione in termini di specifiche tecniche rispetto alla generazione precedente.

Grande attesa c'è ovviamente per il processore, ammesso che davvero Samsung opterà per l'alternativa Qualcomm anche in Europa.

Vi ricordiamo che il lancio ufficiale dei nuovi Galaxy S23 di Samsung dovrebbe avvenire entro fine gennaio 2023, o al massimo per febbraio 2023. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più sul periodo di lancio.