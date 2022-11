Nuove conferme per l'arrivo a febbraio della serie Samsung S23

Samsung si prepara a nuove importanti novità per il mercato smartphone a livello globale, visto che il produttore sudcoreano sta preparando i suoi top di gamma che verranno lanciati all'inizio del prossimo anno.

Offerte Amazon

Parliamo chiaramente dei tre modelli di Galaxy S23, per i quali apprendiamo continuamente nuovi dettagli grazie ai vari rumor che emergono in rete. Dopo le ultime novità emerse in termini di connettività satellitare sui nuovi flagship di casa Samsung, emergono interessanti conferme sul periodo di debutto di questi dispositivi.

Stando infatti a quanto riferito da un dirigente Samsung ad alcuni media sudcoreani, il produttore sta lavorando alla programmazione di un evento Samsung Unpacked per il prossimo febbraio 2023. Questo dovrebbe tenersi a inizio febbraio a San Francisco e sarà dedicato alla presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy S23.

Si tratterà del primo evento svolto in presenza a valle della pandemia da parte di Samsung.

Tutti gli Unpacked precedenti si sono svolti in modalità remota.

Ci aspettiamo dunque che il lancio dei nuovi Galaxy S23 avvenga nella prima settimana di febbraio, in linea con quanto visto con Galaxy S22, i quali sono stati svelati il 9 febbraio 2022. Chiaramente l'arrivo sul mercato sarebbe da intendersi a un paio di settimane dalla presentazione ufficiale.