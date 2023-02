Samsung rinnova la suonera più celebre della sua storia

Nel panorama smartphone, e in particolare in quello che riguarda i dispositivi Android, ci sono alcune costanti che ci accompagnano da decenni e tra queste troviamo i nuovi top di gamma Samsung che arrivano all'inizio di ogni anno.

Canale Telegram Offerte

Segui AndroidWorld su News

Lo stesso sta per accadere con i nuovi Galaxy S23, i quali verranno presentati ufficialmente oggi 1 febbraio e arriveranno in poche settimane anche nel mercato italiano. Parallelamente a questo, negli ultimi anni abbiamo sempre assistito al rinnovamento della suoneria più celebre di casa Samsung.

Stiamo parlando di Over The Horizon, la suoneria che è stata originariamente lanciata con i primi telefoni Samsung, anche prima dell'avvento degli smartphone, e che con frequenza costante viene rinnovata da Samsung. Anche per quest'anno possiamo goderci una nuova versione di Over The Horizon.

Potete godervi la nuova versione della celebre suoneria con il player video che trovate qui sotto. Si tratta di una versione rinnovata con la collaborazione di DJ Yaeji.

A detta della stessa Samsung si tratta di una versione arrangiata per evocare gioia e speranza.