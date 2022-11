Gli smartphone Samsung con processore Exynos e GPU Mali minacciati da problemi di sicurezza

Non arrivano buone notizie per gli utenti Samsung. Milioni di dispositivi equipaggiati con chip Exynos – per la precisione quelli dotati di GPU Mali – risultano attualmente vulnerabili a diversi rischi. Tra questi, uno può causare danni alla memoria del kernel, un altro, invece, potrebbe condurre alla divulgazione di indirizzi di memoria fisica mentre altre tre vulnerabilità provocherebbero ulteriori criticità.

L'aspetto più preoccupante di questa vicenda è che le citate vulnerabilità potrebbero favorire da parte di un malintenzionato l'accesso completo al sistema e raggirare, così, tutte le autorizzazioni di Android. Questi difetti, scoperti da "Project Zero", sono stati già portati all'attenzione di ARM a giugno e luglio. L'azienda ha risolto queste criticità nel mese successivo, ma al momento nessun fornitori di smartphone avrebbe rilasciato le specifiche patch di sicurezza.