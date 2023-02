Samsung potrebbe aggiornare i suoi telefoni per mostrare la memoria utilizzata corretta

Nei giorni scorsi si è parlato molto di un consumo di memoria interna "eccessivo" da parte degli smartphone Samsung. Alcune testate avevano addirittura parlato di 60 GB, dato che poi si è rilevato ben presto essere falso.

La memoria occupata dal sistema operativo e dalla personalizzazione One UI è risultato essere attorno ai 22 GB, con però una "impronta" sullo spazio occupato più grande, fino ai 38 GB nel caso da noi analizzato su S23 Ultra. L'azienda si è dimostrata comunque abbastanza reattiva a rispondere a questa polemica. La risposta ufficiale arriva oggi tramite un breve comunicato.

1. L'effettivo spazio di memoria interna del sistema per la serie Galaxy S23 è compreso tra 20 e 25 GB, a seconda del tipo di modello, dell'operatore o della regione. Lo spazio di archiviazione interno del sistema è destinato al sistema operativo Android, all'esclusiva interfaccia utente One UI di Samsung e alle applicazioni native, nonché allo spazio per i futuri aggiornamenti del sistema operativo per un'usabilità più agevole e senza interruzioni.





2. Lo spazio di archiviazione per la serie S23, come attualmente visualizzabile nell'app "I miei file", è calcolato utilizzando unità binarie GiB, che non riflettono lo spazio di archiviazione effettivo.

3. Per ovviare a questa confusione, Samsung sta valutando di aggiornare "I miei file" per utilizzare unità decimali GB che consentiranno all'applicazione di visualizzare con precisione lo spazio di archiviazione interno effettivo del sistema, compreso tra 20 e 25 GB.