Samsung vuole battere il nemico dei pieghevoli

Samsung ha infatti fornito alcuni dettagli sulle prossime sfide da affrontare per i nuovi pieghevoli che realizzerà. Il presidente della divisione mobile di Samsung ha infatti parlato della resistenza alla polvere per i pieghevoli del colosso sudcoreano, una caratteristica che ancora manca.

La polvere è notoriamente uno degli agenti che possono danneggiare, soprattutto sul lungo periodo gli smartphone. I classici smartphone che troviamo sul mercato, soprattutto i modelli di fascia alta, presentano la resistenza alla polvere. Questo sui pieghevoli ancora non è possibile, anche alla necessità di implementare una cerniera per permettere al display di piegarsi.

Samsung però intende ovviare a questo problema, creando una soluzione pieghevole che sia in grado di resistere alla polvere. L'azienda non ha fornito dettagli su quando potrebbe arrivare il primo pieghevole certificato per essere resistente alla polvere. I nuovi pieghevoli di Samsung infatti presentano una certificazione IPX8, la quale attesta soltanto la resistenza all'acqua.

In ogni caso possiamo aspettarci dei pieghevoli resistenti alla polvere da parte di Samsung nel prossimo futuro. Staremo a vedere se qualche suo concorrente riuscirà a farlo prima.