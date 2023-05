Samsung rivoluziona i display: svelato il pannello OLED arrotolabile da 12,4 pollici e non solo

Importanti novità da parte di Samsung . Il colosso coreano, infatti, ha annunciato che presenterà diversi nuovi pannelli OLED per vari dispositivi. Tra questi, ci sarà il primo OLED arrotolabile dell'azienda per smartphone , tablet ed altri device. Il modello si chiama Rollable Flex e sarà in grado di espandersi fino a 12,4" (da 49 mm a 254,4 mm). Il funzionamento del nuovo display è stato spiegato stesso da Samsung, la quale ha chiarito che questa flessibilità è stata raggiunta facendo rotolare e srotolare il pannello OLED su un asse a forma circolare, come una pergamena.

Inoltre, la società svelerà anche i pannelli OLED Flex In & Out. Questi schermi potranno piegarsi verso l'interno e l'esterno: dunque, gli smartphone che utilizzeranno questi display non avrebbero bisogno di un display esterno e quindi potranno avere un design più sottile nonché beneficiarne in termini di peso. Tra l'altro, verranno presentati anche Flex Hybrid e Slidable Flex Solo: il primo potrà in contemporanea essere sia piegato che arrotolato, così da essere impiegato anche su dispositivi compatti; il secondo, dedicato ai tablet, può espandersi da 13" a 17".