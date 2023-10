Samsung lancia ufficialmente la One UI 6, e rilancia su Tizen

Ottobre impegnativo per Samsung. Non c'è stato solo il lancio dei dispositivi Fan Edition, ma l'azienda ha anche tenuto la SDC23 (Samsung Developer Conference 2023) con alcuni annunci importanti, tra cui i nuovi SmartTag 2 e la presentazione ufficiale della One UI 6 (sapete cos'è la One UI?). La nuova interfaccia dei dispositivi dell'azienda è già in giro in versione beta da qualche tempo, e ad agosto avevamo avuto modo di elencarne tutte le novità, ma l'annuncio ufficiale rivela anche alcune novità, come i nuovi strumenti IA per foto e video, oltre a miglioramenti dell'interfaccia e altro. La conferenza è stata anche l'occasione per parlare dei piani di Samsung su altri prodotti come Bixby, la Samsung Health e Tizen OS. Andiamo a scoprire tutti i dettagli!

One UI 6: l'aspetto vuole la sua parte

Le novità più evidenti della One UI 6 sono nella UI, che presenta un nuovo pannello delle Impostazioni rapide, nuove interfacce per le app e un nuovo carattere, UI Sans. Ma grande risalto è stato dato a foto e video, con una funzione che consente l'editing intelligente alimentato dall'intelligenza artificiale (poteva mancare?) e che non avevamo visto nel nostro approfondimento di agosto sulla nuova interfaccia. Samsung ha infatti affermato che la Galleria analizzerà le immagini al suo interno e attraverso funzioni IA come Photo Remaster (che migliora automaticamente la qualità della foto) e Object Eraser (che consente di rimuovere da una fotografia persone, oggetti o altri elementi indesiderati) suggerirà opzioni per migliorarle. Ma non solo. L'azienda ha anche parlato di un nuovo editor video multi livello, Samsung Studio, che offre opzioni per aggiungere testo, adesivi e musica a una timeline video.

Tizen OS è sempre più di casa... e molto di più

Samsung ha anche parlato di Tizen OS, il sistema operativo open source basato su Linux che alimenta TV, monitor ed elettrodomestici, e che arriverà su un numero ancora maggiore di dispositivi, tra cui elettrodomestici con schermo da 7 pollici. Per l'occasione, l'azienda ha anche parlato del potenziamento dell'esperienza tramite l'AI on-device e l'Home AI Edge, che consente a tutti i dispositivi di accedere a funzioni smart, anche se non sono dotati di chip potenti. Con Home AI Edge, infatti, elettrodomestici con potenza di calcolo inferiore possono "richiedere" servizi di intelligenza artificiale ai dispositivi della casa dotati di risorse di calcolo elevate, come CPU e NPU. Inoltre Tizen sarà alla base delle esperienze di gioco immersive di Samsung, tra cui Samsung Gaming Hub, che ora supporta 3.000 giochi sulla piattaforma cloud (+ 300% in un anno). Per questo Samsung ha annunciato un Tizen SDK con motore grafico combinato 2D e 3D.

Bixby e casa smart: un connubio indissolubile

Da tempo parliamo dell'evoluzione di Bixby e della sempre sua maggiore integrazione nell'ecosistema SmartThings. Samsung ha annunciato un controllo dei comandi più intuitivo per l'ambiente multi-device. Ora, anche se più dispositivi sono collegati nello stesso luogo, Bixby capisce intuitivamente quale device è più adatto per ogni comando, con una comprensione più approfondita di ogni scenario, e in futuro si evolverà per fornire esperienze personalizzate con comandi semplici, comprendendo ampiamente le lingue degli utenti e ottimizzandone le intenzioni. E questo ci porta nella casa smart, un settore in cui Samsung ha investito pesantemente, sia per l'applicazione di Matter che per l'evoluzione di SmartThings. La casa di Seul sta integrando le funzionalità di SmartThings Hub nei prodotti esistenti e in quelli nuovi, tra cui le Sound Bar e le Smart TV Samsung, in modo che gli utenti possano attivare rapidamente e facilmente le loro case smart dai loro dispositivi connessi. Grazie al Multi-Hub Network anche quando è il momento di sostituire o aggiungere un dispositivo, è possibile sfruttare una rete potente e stabile di altri dispositivi pronti a mantenere la casa intelligente in funzione, e questo è stato anche reso possibile tramite la collaborazione con Aqara. Sul fronte della privacy e della sicurezza, Samsung ha dichiarato di essere al lavoro per aggiornare le funzioni chiave di Knox Matrix, tra cui Credential Sync e Trust Chain, e di voler portare Knox Vault su altri dispositivi, tra cui i televisori Samsung Neo QLED 8K nel 2023 e alcuni smartphone della serie Galaxy A con One UI 6 o successiva nel 2024.

Samsung Health apre alle app di terze parti