Samsung One UI 6.0 in rampa di lancio: ecco i probabili smartphone compatibili

Samsung dovrebbe lanciare l'aggiornamento alla One UI 6.0 – basata su Android 14 - entro la fine dell'anno. L'update, in particolare, potrebbe debuttare in versione beta nel mese di agosto ed includerà diverse novità, come la nuova navigazione gestuale, un menu di condivisione aggiornato, la preferenza della lingua pre-app e la maggior parte delle nuove opzioni della schermata di blocco e della schermata iniziale annunciate durante l'evento Google IO 2023.

I primi dispositivi a ricevere l'aggiornamento saranno gli smartphone della serie Galaxy S23. A seguire toccherà ai pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. È probabile, poi, che l'aggiornamento arrivi subito anche sui Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, che dovrebbero essere lanciati ad agosto. In un secondo momento, sarà il turno della serie A, in particolare di Galaxy A73, Galaxy A53 e Galaxy A54. All'appuntamento, infine, stando ad alcune indiscrezioni, non mancheranno nemmeno alcuni dispositivi della serie M.