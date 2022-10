Samsung annuncia la One UI 5: Android 13 in salsa iOS

Partiamo dalla novità più evidente, la schermata di blocco . Se con iOS 16 Apple ha finalmente preso spunto dalle possibilità di personalizzazione di Android, la sua interpretazione deve essere piaciuta in modo particolare ai dirigenti di Samsung. La schermata di blocco della One UI 5 (già apparsa un paio di settimane fa ) funziona in modo molto simile a quella della mela, in quanto basta premerla a lungo per accedere alle opzioni per cambiare lo sfondo, che si può impostare anche con un breve video, e il widget dell'ora, oltre a nuovi colori e opzioni grafiche.

Le novità introdotte sono piuttosto numerose, e a parte la presentazione nel solito stile positivamente utopico " Corporate Memphis " che sembra piacere così tanto alle grandi compagnie, alcune di esse si ispirano in maniera piuttosto evidente a iOS 16 . Stiamo parlando della schermata di blocco e di una sorta di Full immersion per la personalizzazione delle notifiche (qualcosa che quest'anno va molto di moda ), ma sotto c'è molto altro.

Ma le somiglianze si estendono anche con una modalità simile a quella Full Immersion . Ora infatti la funzione "Modes" consente di creare impostazioni personalizzate per filtrare le notifiche a seconda di cosa si sta facendo, dal sonno e relax all'esercizio fisico e alla guida. Per esempio, mentre dormite, potete disattivare i suoni e attivare la modalità Buio può aiutarvi a rilassarvi, o mentre fate esercizio potete disattivare le notifiche. Suona familiare? Anche a noi.

La funzione Routine di Samsung è invece stata ulteriormente potenziata, nonostante abbia perso il nome Bixby, e ora consente di riconoscere più situazioni per avviare le automazioni, come la connessione a un hotspot mobile o l'attivazione della modalità aereo.

Ma Samsung è in grado anche di proporre novità, ed ecco che la nuova One UI 5 introduce Bixby Text Call, che consente di rispondere e comunicare a una telefonata tramite SMS. Siete in un luogo rumoroso, o non potete parlare? Bixby legge il testo che scrivete alla persona che chiama e, allo stesso modo, converte la sua voce in testo.

La funzione, per quanto interessante, al momento è disponibile solo in coreano (in corea era apparsa già con One UI 4.1.1), mentre a inizio 2023 dovrebbe arrivare anche in inglese. Per le altre lingue, Samsung non ha rilasciato purtroppo informazioni.