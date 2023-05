Samsung annuncia One UI 5 Watch: sonno, fitness e sicurezza su tutto

L'aggiornamento, che probabilmente verrà rilasciato insieme a Wear OS 4 , è previsto più avanti nel corso dell'anno, ma a brevissimo verrà aperto il programma beta , che vi consentirà già di testare le nuove funzionalità. Detto questo, non perdiamo tempo e andiamo a scoprirle, ricordandovi anche la nostra guida su come fare uno screenshot con Galaxy Watch 5 .

Samsung ha appena annunciato la nuova One UI 5 per i suoi Galaxy Watch 4 e Watch 5 , dichiarando chiaramente che tre saranno le funzioni su cui si è principalmente concentrato lo sviluppo: sonno, fitness e sicurezza .

One UI 5 Watch: le novità

Per Samsung, uno smartwatch deve aiutare gli utenti soprattutto a dormire meglio , e nella nuova One UI 5 Watch spiccano nuovi elementi dedicati a questo obiettivo.

Come abbiamo anticipato, tre sono le caratteristiche di punta della nuova One UI 5 Watch : strumenti per l'analisi del sonno, funzionalità più intelligenti per il fitness e funzioni di sicurezza migliorate.

Samsung ha poi istituito un vero e proprio programma di allenamento del sonno, chiamato Sleep Coaching, che direttamente dal'orologio consentirò di accedere a una serie di suggerimenti per dormire meglio.

Infine, ma non per ultimo, la nuova One UI 5 Watch consentirà di integrare tutti i dispositivi connessi a SmartThing con la modalità sonno, in modo da creare un ambiente favorevole per dormire. Con questa funzione, i dispositivi smart reagiranno ai parametri della modalità di sospensione dell'utente e non vi disturberanno o creeranno automaticamente condizioni adeguate.

Spazio a fitness e allenamenti

Ma ovviamente in uno smartwatch grande spazio deve essere dedicato alla parte fitness, ed ecco che in One UI 5 Watch verranno introdotte funzionalità intelligenti per la gestione degli allenamenti.

La novità più importante riguarda le zone di frequenza cardiaca personalizzate, che offriranno strumenti di corsa su misura, come l'analisi in tempo reale e un programma di allenamento a intervalli personalizzato.