Samsung al lavoro per rendere la One UI 5 più veloce e fluida

Manca ancora molto tempo prima di vedere la One UI 5 all'opera sugli smartphone Samsung : l'azienda coreana sta lavorando sodo alla sua interfaccia, che sarà basata ovviamente su Android 13 , ma al momento non si conoscono ancora le novità. Per Sammobile però una cosa è certa: la One UI 5 sarà più veloce.

Gli sviluppatori di Samsung infatti avrebbero come obiettivo primario quello di rendere il firmware della casa coreana il più veloce e fluido possibile: per fare ciò, stanno lavorando sull'ottimizzazione delle animazioni di sistema, per fare in modo che queste siano appunto fluide e con meno lag rispetto al passato. In questo modo, si avrà l'impressione di utilizzare un sistema operativo più veloce e reattivo.

Questo è tutto quello che sappiamo al momento sulla One UI 5: pur non conoscendo ancora le novità grafiche o funzionali del firmware, siamo certi che gli utenti di smartphone o tablet Samsung saranno felici di utilizzare un software fluido e veloce. La One UI 5 dovrebbe essere presentata alla Samsung Developers Conference di quest'anno e con tutta probabilità arriverà presto una versione beta da provare.