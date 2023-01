Samsung prepara l'aggiornamento a One UI 5.1: quali telefoni lo riceveranno

Non è la prima volta che sentiamo parlare di One UI 5.1: il prossimo aggiornamento della personalizzazione di Samsung è ormai in lavorazione da diversi mesi, e a dicembre dello scorso anno l'azienda ha iniziato i test interni di questa versione del software per i suoi Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

Fino ad oggi, tutte le informazioni riguardanti la One UI 5.1 provenivano da rumor e leak, ma finalmente l'azienda ha "confermato" qualcosa. Samsung infatti ha da poco rilasciato un nuovo update per Galaxy Watch 5 (ne abbiamo parlato qui) e nel changelog si fa riferimento ad una funzionalità che arriverà con la One UI 5.1, ovvero il pinch-to-zoom nell'app Camera Controller.

Qualche giorno fa, Samsung aveva però confermato che questa funzionalità sarebbe arrivata a febbraio: a questo punto, possiamo essere abbastanza sicuri che la One UI 5.1 arriverà il prossimo mese, e con tutta probabilità arriverà proprio in concomitanza con la presentazione della serie Galaxy S23.