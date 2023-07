Samsung mostra la grande novità dello Z Flip 5

Più ci avviciniamo all'evento e più si intensificano le notizie riguardanti Samsung: si è parlato della One UI 6 , delle prime foto dei dispositivi che saranno presentati e della nuova cerniera dello Z Fold 5 . Ma tutte queste notizie hanno una cosa in comune: non sono ufficiali.

Il 26 luglio ci sarà il Galaxy Unpacked , in cui saranno presentati i nuovi pieghevoli di Samsung . Il claim dell'evento parla chiaro: "join the flip side" che non lascia adito ad altre interpretazioni, quindi il Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 faranno da padroni della scena durante l'evento.

Perciò, l'unica cosa che possono fare è scappare, allontanandosi dagli Z Flip perché, stando al racconto di una ragazza, "se guardato una sola volta, non riesci a togliertelo dalla testa e il solo modo per smettere di pensarci è passare a uno Z Flip". Insomma, una rivisitazione cinematografica del claim.

Il video è una sorta di cortometraggio che fa il verso ai film horror americani in chiave comedy, in cui ci sono ragazzi e ragazze che sono circondati da dei Z Flip 4 e perseguitati dalla suoneria dei pieghevoli.

In questo frame si vede l'importante novità del Galaxy Z Flip 5, che si pone in netta discontinuità con il passato dei Flip. Lo smartphone è chiuso e sta ricevendo una telefonata: si può notare che il display esterno è decisamente più grande di quello dei passati Z Flip, perchè lo schermo copre una superficie maggiore.

Perciò, possiamo intuire che il display esterno potrà essere utilizzato in maniera più completa, svolgendo delle funzioni più complesse, che vanno oltre alla semplice lettura delle notifiche e che quindi permettono di non dover aprire necessariamente lo smartphone per interagire con lui.

Un particolare interessante del video è che la maggior parte del gruppo protagonista sono ragazze, nella scena finale lo Z Flip 5 si trova nella tasca della ragazza alla guida, che a sua volta è quella che apre la confezione (senza svelarne il contenuto), come se fosse la prima del gruppo di amici ad averlo comprato, rimanendone ammaliata. Perciò, sembra proprio che Samsung voglia puntare su un pubblico prettamente femminile per il suo nuovo Z Flip.

L'appuntamento rimane per il 26 luglio per il Galaxy Unpacked, ma chissà se vedremo altri spot come questo per gli altri dispositivi nei giorni che ci separano dal grande evento di Samsung.