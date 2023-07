Samsung annuncia quali dispositivi riceveranno meno aggiornamenti

Samsung è il produttore Android che aggiorna più tempestivamente e a lungo i dispositivi (ecco come aggiornare un telefono del robottino verde), ma questo non vuol dire che lo faccia per sempre.

La casa coreana infatti supporta i dispositivi per un tempo diverso a seconda della fascia di appartenenza. Al momento, telefoni a tablet di fascia bassa ricevono due anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza, mentre quelli di fascia media passano a tre importanti aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. I top, invece, arrivano a quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Nondimeno, con il tempo gli aggiornamenti di sicurezza si fanno meno frequenti, ed è quanto è successo oggi.

Con il rilascio dell'aggiornamento di sicurezza di luglio 2023, che include una serie di correzioni di sicurezza (di cui tre di livello critico), Samsung ha anche annunciato che Galaxy A22 5G, Galaxy F52 5G e Galaxy Tab S7 FE passeranno da una frequenza di aggiornamento trimestrale a una semestrale.

I tre dispositivi sono usciti nel 2021, quindi dopo due anni vedono ridursi la frequenza del supporto di sicurezza.

Qui sotto vi mostriamo i modelli attuali dell'azienda e la loro frequenza di aggiornamento.