Samsung si lascia sfuggire la famiglia Fan Edition al completo: smartphone, tablet e non solo

Proprio in questi contesti che abbiamo appena citato stanno per arrivare delle novità molto interessanti. Parliamo dei nuovi dispositivi della serie Fan Edition di Samsung. I rumor erano iniziati con Galaxy S23 FE , ma a quanto pare questo modello sarà solo uno dei componenti della famiglia Fan Edition 2023 di casa Samsung.

Samsung è un punto di riferimento per il mercato smartphone ma non solo. Conosciamo infatti il ruolo centrale dell'azienda sudcoreana anche nel panorama tablet e delle cuffie audio .

Dall'immagine infatti vediamo che arriverà un nuovo smartphone, ovviamente il Galaxy S23 FE di cui tanto si è parlato nelle scorse settimane. Poi ci sarà un nuovo modello di cuffie true wireless, le Galaxy Buds FE che abbiamo già intravisto e che molto probabilmente debutteranno in Europa a meno di 90€.

Poi ci sarà anche un nuovo tablet: parliamo di Galaxy Tab S9 FE, quello che sarà il successore di Galaxy Tab S7 FE che ha convinto in tanti per l'equilibrio tra prestazioni e prezzo.

Insomma, sembra ormai tutto pronto per una nuova gamma di prodotti inusuali per Samsung. Torneremo ad aggiornarvi non appena verrà annunciata la data per la presentazione ufficiale. Dall'immagine di Galaxy S23 FE leggiamo una data puntata sul 4 ottobre, una scelta che non ci sembra verosimile visto che cadrebbe proprio nella giornata del lancio dei nuovi Pixel 8.