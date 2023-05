Samsung pensa seriamente ad un lancio anticipato di Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5

L'indiscrezione è stata lanciata da Chosun Media (e in seguito ripresa da diverse fonti affidabili a livello internazionale) che ha aggiunto che il consueto evento Galaxy Unpacked si terrà appunto il 26 luglio 2023 a Seoul , in Corea del Sud. Le vendite dei due pieghevoli, invece, dovrebbero partire dall' 11 agosto 2023.

Entrambi i pieghevoli, poi, conserveranno il grado di protezione IPX7 e saranno equipaggiati con il processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Inoltre, tutti e due gli smartphone avranno una batteria che supporterà la ricarica a 25 W. Una velocità di ricarica non eccessiva, dunque, probabilmente adottata per evitare un eccessivo surriscaldamento su dispositivi così particolari come i pieghevoli.