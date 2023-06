Samsung lancia la beta di One UI Watch 5

Samsung ha infatti avviato la distribuzione della One UI Watch 5 in versione beta. Si tratta della nuova versione del software di Samsung per i suoi smartwatch, quello che debutterà in versione stabile con il lancio di Galaxy Watch 6, i nuovi smartwatch del colosso sudcoreano che arriveranno in estate.

Per avere subito la beta della One UI Watch 5 sarà necessario iscriversi al programma beta tramite l'app Samsung Members, per poi selezionare il dispositivo che si possiede per accedere alla beta tramite l'app Galaxy Wearable.

La beta è compatibile esclusivamente con Galaxy Watch 4 e Watch 5.

Vi diciamo subito che il programma beta non è ufficialmente aperto per noi italiani. Attualmente infatti solo gli utenti statunitensi e quelli sudcoreani possono iscriversi alla beta e installarla.